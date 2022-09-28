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Як повпливає мобілізація в РФ на ситуацію на фронті: роз'яснення РНБО

Альона Боженко
glavcom.ua
Як повпливає мобілізація в РФ на ситуацію на фронті: роз'яснення РНБО
Данілов пояснив, чи зміниться ситуація на фронті через мобілізацію в РФ
фото ілюстративне

Кількість росіян, які потраплятимуть у полон, лише збільшуватиметься

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що проведення мобілізації в Росії не може змінити ситуацію, що спостерігається зараз на фронті. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Настоящее время».

 «На фронті ситуація не може змінитися. Справа в тому, що ми знаходимося у себе вдома, захищаємо свою країну. У нас черги у військкомати стоятимуть за пів години після того, як ми оголосимо, що нам потрібні додаткові військові для захисту країни», – заявив Данілов, відповідаючи на питання про мобілізацію до РФ.

Також він зазначив, що зараз кількість росіян, які потраплятимуть у полон, лише збільшуватиметься. Данілов також нагадав окупантам, як легко здатися в полон і зберегти собі життя.

 «Як тільки ви викинули білий прапор, дісталися наших підрозділів без зброї і підняли руки вгору, до вас відразу ставлення абсолютно коректне. Звичайно, вас обшукають, проведуть бесіду, і ви переходите до військовополоненого. На військовополонених поширюються всі конвенції, яких наша країна дотримується від початку до кінця», – нагадав Данілов.

Раніше повідомлялося, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: росія полон військові мобілізація фронт росіяни

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