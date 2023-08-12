Куп’янський напрямок: ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога

За добу ЗСУ ліквідували 69 окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку

За минулу добу російські окупанти вісім разів намагалися атакувати там українські позиції на Лимано-Куп’янському напрямку, але отримали відсіч. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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За добу Сили оборони на цьому напрямку знищили два ворожі танки Т-72, три бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, міномет, два безпілотники і командно-спостережний пункт роти окупантів.

ЗСУ ліквідували 69 окупантів, поранено – 97.

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Росіяни завдали 328 ударів з реактивної та ствольної артилерії. Бойові гелікоптери та штурмова авіація противника здійснили десять нальотів.

Нагадаємо, що основні зусилля російської армії зосереджені на Куп'янському напрямку. Ворог намагається захопити висоти, чи навіть вийти до міста.

У Куп'янському районі влада оголосила про обов'язкову евакуацію з 37 населених пунктів. Це пов'язано із посиленням обстрілів з боку РФ.

Так, окупанти вранці 12 серпня обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинула 73-річна жінка, пошкоджено житловий будинок.

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Наразі ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована.