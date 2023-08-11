ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку

Російські окупанти активно застосовують військову авіацію на Куп'янському напрямку

Наразі ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. За минулу добу окупанти намагалися п'ять разів атакувати позиції ЗСУ. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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«Ситуація, звичайно, важка – з огляду на потужність угруповання ворога, але контрольована. Адже ми знаємо, що вони хочуть робити, знаємо сили і склад їхнього угруповання. Знаємо, найголовніше, їхні слабкі місця», – сказав речник.

За словами Череватого, армія РФ 502 рази обстрілювала позиції ЗСУ всіма видами артилерії: від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Крім того, окупанти активно застосовують авіацію - за добу завдали 15 авіаударів.

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Силам оборони вдалося знищити 21 окупанта та поранити 91. Двоє зрадників потрапили в полон. Також знищено було ворожу техніку, зокрема два танки та три гармати.

Раніше на Харківщині у Куп'янському районі влада оголосила про обов'язкову евакуацію з 37 населених пунктів. Це пов'язано із посиленням обстрілів з боку РФ.

Нагадаємо, що основні зусилля російської армії зосереджені на Куп'янському напрямку. Ворог намагається захопити висоти, чи навіть вийти до міста.