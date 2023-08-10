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Нацгвардія назвала місто, яке окупанти можуть спробувати взяти наступним

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нацгвардія назвала місто, яке окупанти можуть спробувати взяти наступним
Окупанти намагаються переломити ситуацію на Куп'янському напрямку
фото з відкритих джерел

Ворог сконцентрував свої зусилля на Куп'янському напрямку

Основні зусилля російської армії зосереджені на Куп'янському напрямку. Ворог намагається захопити висоти, чи навіть вийти до міста. Про це речник Нацгвардії Руслан Музичук заявив в ефірі національного телемарафону.

«Зараз епіцентром бойових дій, де ворог сконцентровує головні зусилля, залишається Куп'янський напрямок», – сказав Музичук.

За словами речника, та кількість сил і засобів ворога і його активізація за останній час спрямована на намагання переломити ситуацію на цій ділянці фронту.

«Зокрема, сюди були заведені десантно-штурмові підрозділи, посилилися вони й танковими підрозділами, які за підтримки авіації та артилерії намагаються чинити спробу штурми на наші позиції», – повідомив Музичук.

Він розповів, що противник намагається розширити свій фронт наступу та покращити своє тактичне положення. Зокрема, й вийти на вигідні географічні ділянки: висоти та природні бар'єри, річки.

«Ми бачимо також, що ворог активно застосовує авіацію. Протягом останніх тижнів щодоби відбувається понад 50 авіаційних обстрілів, а в деколи і понад 80. І все це спрямовано для того, щоб підтягувати резерви українських сил на цей напрямок», – сказав Музичук.

За його словами, однією з цілей ворога на Куп'янському напрямку може бути безпосередньо вихід до Куп'янська.

Зазначимо, що 10 вересня 2022 року ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів.

Нагадаємо, що весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку. 

Теги: війна Харківщина Куп'янськ

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