У Куп'янському районі оголошено обов'язкову евакуацію (список)

Евакуацію у Куп'янському районі Харківщини оголосили через посиленням російських обстрілів

На Харківщині у Куп'янському районі влада оголосила про обов'язкову евакуацію з 37 населених пунктів. Це пов'язано із посиленням обстрілів з боку РФ. Про це повідомили у Куп'янській міські військовій адміністрації.

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Відповідне розпорядження було підписане 9 серпня 2023 року виконуючим обов’язки начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем.

Розпорядження про евакуацію Фото Куп'янська міська військова адміністрація

Примусова евакуація оголошена з території населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

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«Оголосити на деокупованих територіях населених пунктів, наближених до зони бойових дій Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково на територіях Кіндрашівської сільської. Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад проведення обов'язкової евакуації населення у безпечні регіони України. Начальникам Куп'янської міської військової адміністрації, Дворічанської селищної військової адміністрації, Курилівської, Кіндрашівської, Петропавлівської сільських військових адміністрацій діяти відповідно затверджених Планів евакуації населення територіальної громади», – йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, Основні зусилля російської армії зосереджені на Куп'янському напрямку. Ворог намагається захопити висоти, чи навіть вийти до міста. Про це речник Нацгвардії Руслан Музичук заявив в ефірі національного телемарафону.