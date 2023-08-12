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Окупанти гатили по Харківщині: є жертви (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти гатили по Харківщині: є жертви (фото)
Російські загарбники обстріляли селище на Харківщині
фото: Національна поліція України

Унаслідок удару окупантів загинула 73-річна жінка

У Харківській області окупанти вранці 12 серпня, близько 5:10, обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинула 73-річна жінка, пошкоджено житловий будинок. На місці працюють екстрені служби. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

«Зокрема під вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди», – йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини

За словами Синєгубова, на Куп'янському напрямку ЗСУ надійно тримають свої позиції. Минулої доби ворог намагався вести наступ в районах Синьківки та Іванівки, але під вогнем відступив з втратами.

У Харківській області також триває розмінування. Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини

Нагадаємо, що міноборони Росії з початку серпня повідомляє про успіхи збройних сил РФ на Куп'янському напрямку в Харківській області. 7 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала Куп'янський напрямок найгарячішою точкою на фронті.

Як повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, наразі ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. За минулу добу окупанти намагалися п'ять разів атакувати позиції ЗСУ.

Зазначимо, весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Зокрема, російські окупанти використовують «м'ясні штурми», втім без успіху. Росіяни намагаються перехопити ініціативу наших воїнів й прорвати оборону.

До слова, на Харківщині у Куп'янському районі влада оголосила про обов'язкову евакуацію з 37 населених пунктів. Це пов'язано із посиленням обстрілів з боку РФ. Згодом стало відомо, що мешканці Куп’янської громади відмовляються від евакуації. Найчастіше це роблять пенсіонери, але буває, що не хочуть їхати і молоді сім’ї з дітьми.

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Теги: обстріл Харківщина

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