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Будь-який прорив ЗСУ може стати вирішальним: аналіз ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Будь-який прорив ЗСУ може стати вирішальним: аналіз ISW
Українські сили можуть зберегти необхідний бойовий потенціал для контрнаступу
фото з відкритих джерел

Передислокація загрожу російським силам швидкою деградацією 

Практика Росії передислокувати свої сили на ключових ділянках фронту, швидше за все, ще більше послабить російські оборонні лінії в сукупності. Деградація російських створює можливості для того, щоб будь-який український прорив був потенційно вирішальним. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що бічні підкріплення перервуть російські наступальні та оборонні операції в секторах, звідки вони виведені, і загрожуватимуть швидкою деградацією сил, які російські військові використовують як підкріплення. Зазначається, що Росія наразі не має значних наявних сил, які вона могла б залучити для підкріплення, не створюючи загрози для інших ділянок фронту. 

«Українські контрнаступальні операції стягнули елітні російські з'єднання та частини в район Бахмута і продовжують їх там закріплювати. Російські війська також залучили значну кількість сил до локалізованих наступальних операцій в районі Куп’янська та Сватового, метою яких є аналогічне відведення українських військ від районів українських контрнаступальних операцій. Навіть якщо російське командування вирішить припинити локалізований наступ у цих районах, російським військам, імовірно, знадобиться деякий час, щоб знизити темп своїх операцій і відвести сили для бокового передислокації, не відкриваючи ділянки фронту для успішних українських контратак», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що українські сили мають резерви, які дозволяють їм чергувати підрозділи замість того, щоб покладатися на передислокацію підрозділів, які проводять оборонні та наступальні операції, на інші сектори лінії без відпочинку.

«Отже, українські сили, ймовірно, зможуть зберегти необхідний бойовий потенціал, необхідний для продовження деградації російських сил на півдні України та в районі Бахмута, одночасно стримуючи просування Росії вздовж лінії Куп’янськ – Сватове - Кремінна. Російські бокові передислокації, ймовірно, підвищать імовірність того, що російським силам доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без значної підтримки в разі українського прориву. Таким чином, подальша деградація оборонних сил Росії створює можливості для того, щоб будь-який український прорив був потенційно вирішальним», – підсумували аналітики ISW.

Як повідомлялося, Збройні сили України мають суттєві тактичні успіхи у західній частині Запорізької області.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна контрнаступ

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