Лікарні Криму не приймають цивільних – звільняють ліжка для поранених рашистів

На півострові інтенсивно збирають донорську кров

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові.

Раніше повідомлялося, що російські війська в тимчасово окупованому Криму перетворюють лікарні на госпіталі для своїх поранених солдатів. Крім того, окупанти відправляють медперсонал з півострова на тимчасово окуповану територію материкової України.

Нагадаємо, раніше ЗСУ опублікували відео, на якому вони прибирають трупи окупантів з поля бою. Спочатку із тілами російських військових працюють вибухотехніки. Також військові ЗСУ припускають, що багато окупантів були ще живими, коли «бойові товариші» залишили їх на полі бою.

Крім цього, армія РФ кинула своїх важкопоранених солдат помирати на полі бою біля Білогорівки Луганської області.

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