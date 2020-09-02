Лісова пожежа на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження



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Особовий склад трьох територіальних підрозділів поліції забезпечує громадський порядок і регулює дорожній рух поблизу місця пожежі Фото: Нацполіція

Наразі триває ліквідація займання

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі поблизу села Клугино-Башкирівка у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«За фактом пожежі у Чугуївському районі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

У відомстві також повідомили, що в цей час постраждалих громадян немає, триває ліквідація займання.

Зазначається, що особовий склад трьох територіальних підрозділів поліції забезпечує громадський порядок і регулює дорожній рух поблизу місця пожежі.

Нагадаємо, на Харківщині рятувальники гасять масштабну пожежу потягом і літаком.

Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

До слова, на Прикарпатті під час пожежі згоріли майже тисяча свиней.

Також 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.