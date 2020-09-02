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    Події в Україні

    На Харківщині рятувальники гасять масштабну пожежу потягом і літаком

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    <span>Спочатку вогнем було охоплено 400 гектарів території - ДСНС</span> - На Харківщині рятувальники гасять масштабну пожежу потягом і літаком
    Спочатку вогнем було охоплено 400 гектарів території - ДСНС

    Наразі у селі, що межує з лісом, вже згоріли вісім будинків - ДСНС

    На Харківщині під час масштабної лісової пожежі на території Дворічанського лісництва вогонь перекинувся на житлові будинки у селі Гороб’ївка. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що спочатку вогнем було охоплено 400 гектарів території, з них 100 гектарів верхової пожежі. «Однак через пориви вітру вогонь почав рухатися на житловий сектор Гороб'ївки. В результаті пожежі вже знищено вісім житлових будинків», - йдеться у повідомленні.

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    На Харківщині рятувальники гасять масштабну пожежу потягом і літаком
    На Харківщині рятувальники гасять масштабну пожежу потягом і літаком
    На Харківщині рятувальники гасять масштабну пожежу потягом і літаком

    Рятувальники інформують, що пожежу гасять 13 одиниць техніки та 80 людей особового складу пожежної служби.

    Також до гасіння залучили пожежний потяг, літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.

    Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Як повідомлялося, на Прикарпатті під час пожежі згоріли майже тисяча свиней.

    Також  1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

    пожежа державна служба ДСНС літак потяг Харківщина рятувальники
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