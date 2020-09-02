На Харківщині рятувальники гасять масштабну пожежу потягом і літаком



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Спочатку вогнем було охоплено 400 гектарів території - ДСНС

Наразі у селі, що межує з лісом, вже згоріли вісім будинків - ДСНС

На Харківщині під час масштабної лісової пожежі на території Дворічанського лісництва вогонь перекинувся на житлові будинки у селі Гороб’ївка. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що спочатку вогнем було охоплено 400 гектарів території, з них 100 гектарів верхової пожежі. «Однак через пориви вітру вогонь почав рухатися на житловий сектор Гороб'ївки. В результаті пожежі вже знищено вісім житлових будинків», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники інформують, що пожежу гасять 13 одиниць техніки та 80 людей особового складу пожежної служби.

Також до гасіння залучили пожежний потяг, літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.

Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомлялося, на Прикарпатті під час пожежі згоріли майже тисяча свиней.

Також 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.