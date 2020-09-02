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    Події в Україні

    На Прикарпатті під час пожежі згоріли майже тисяча свиней

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    За попередньою інформацією адміністрації об&rsquo;єкту, в даному тваринницькому приміщенні перебувало близько 5 тис. голів свиней - На Прикарпатті під час пожежі згоріли майже тисяча свиней
    За попередньою інформацією адміністрації об’єкту, в даному тваринницькому приміщенні перебувало близько 5 тис. голів свиней

    Врятувати вдалося чотири тисячі тварин

    На Прикарпатті під час пожежі свинокомплексу загинули близько тисячі тварин. Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області у Facebook.

    Зазначається, що врятувати вдалося чотири тисячі свиней. 

    «Рятувальники ліквідували пожежу будівлі свинокомплексу на площі 2500 м кв. На пожежі було врятовано чотири тваринницькі приміщення, зовнішні бункери з комбікормами, евакуйовано орієнтовно 4 тис. голів свиней та ємність з 6 т дизельного палива, яка знаходилась поряд з охопленою вогнем будівлею, не допущено перекидання вогню на інші тваринницькі приміщення, в яких перебувало орієнтовно 25 тис. голів свиней. Потерпілих немає, внаслідок пожежі загинуло орієнтовно 1 тис. свиней», - повідомляє обласне управління ДСНС.

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    За інформацією рятувальників, повідомлення про загоряння свинокомплексу вони отримали близько 9 години ранку. На час прибуття рятувальних загонів вогонь захопив велику площу будівлі.

    На час виникнення пожежі, за попередньою інформацією адміністрації об’єкту, в даному тваринницькому приміщенні перебувало близько 5 тис. голів свиней.

    Загальна площа території комплексу – 12 га. На території розташовано 9 тваринницьких приміщень, в яких може перебувати, орієнтовно, до 30 тисяч свиней.

    Для ліквідації пожежі було залучено 66 осіб особового складу та 20 одиниць техніки, в тому числі 12 автоцистерн.

    Пожежу вдалося ліквідувати близько 12 години.

    Як повідомлялося 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

    пожежа ДСНС Івано-Франківщина тварини рятувальники
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