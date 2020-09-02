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    Новини

    У Києві горіла башта елітного житлового комплексу Taryan Towers

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    <span>Рятувальники вже ліквідували загоряння у новобудові Taryan Towers у Києві</span> - У Києві горіла башта елітного житлового комплексу Taryan Towers
    Рятувальники вже ліквідували загоряння у новобудові Taryan Towers у Києві

    Пожежа виникла на 34 поверсі будинку під час проведення ремонтних робіт

    У середу ввечері, 2 вересня, у недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на столичному Печерську сталася пожежа. Займання виникло під час проведення ремонтних робіт.

    Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Повідомлення про пожежу в житловому комплексі надійшло о 20:19, 20:56 пожежу було ліквідовано.

    Відомо, що пожежа виникла на 34 поверсі будинку під час проведення ремонтних робіт. Займання сталося на площі 15 квадратних метрів.

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    Під час пожежі ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, 1 вересня через пожежу рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки в Києві.

    пожежа ДСНС рятувальники будинок
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