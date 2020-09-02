У Києві горіла башта елітного житлового комплексу Taryan Towers
Рятувальники вже ліквідували загоряння у новобудові Taryan Towers у Києві
Пожежа виникла на 34 поверсі будинку під час проведення ремонтних робіт
У середу ввечері, 2 вересня, у недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на столичному Печерську сталася пожежа. Займання виникло під час проведення ремонтних робіт.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Повідомлення про пожежу в житловому комплексі надійшло о 20:19, 20:56 пожежу було ліквідовано.
Відомо, що пожежа виникла на 34 поверсі будинку під час проведення ремонтних робіт. Займання сталося на площі 15 квадратних метрів.
Під час пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 1 вересня через пожежу рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки в Києві.