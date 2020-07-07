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    Трьох українських туристів в Афінах пропустили в Грецію

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    В аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва - Трьох українських туристів в Афінах пропустили в Грецію
    В аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва

    Група з 13 українців вилетіли літаком додому

    Групу з трьох українських туристів в аеропорту Афін пропустили на територію Греції. Решта - вилетіли літаком додому.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Facebook.

    За його словами, сьогодні 12 громадян повернуться в Україну рейсом RyanAir, ще один - рейсом WizzAir.

    Раніше Кулеба повідомив, що літаком компанії WizzAir повернутися четверо українців, однак завдяки роботі українського консула, адвоката та посольства Греції в Україні пустили на територію країни.

    Нагадаємо, що громадяни України, яким 4 липня було відмовлено у в’їзді до Греції, третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін.

    Там перебували 16 українців, в тому числі двоє дітей. У понеділок одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни зробили виняток, як для студентки.

    Вчора ввечері їм озвучили, що у вівторок заплановані рейси Ryanair та Wizz Air до Києва. Цими компаніями прилетіли українці до Афін і ними мають повертатися.

    У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.

    Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

    До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.

     Читайте також: Поїздка за кордон. Які аналізи на Covid-19 потрібні і де їх здавати
    МЗС ЄС міністр Греція Wizz Air українці Ryanair Facebook карантин кордон Дмитро Кулеба
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