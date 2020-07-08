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    Події в Україні

    Пожежа на Луганщині: голова ОДА не виключає версію підпалу

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    Ліквідація пожежі у Луганській області - Пожежа на Луганщині: голова ОДА не виключає версію підпалу
    Ліквідація пожежі у Луганській області
    Фото: dsns.gov.ua

    Правоохоронні органи і місцева влада встановлюють причини масштабних пожеж у Луганській області

    Правоохоронні органи і місцева влада встановлюють причини масштабних пожеж у Луганській області.

    Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова ОДА Сергій Гайдай.

    «Посуха, сьогодні майже 40 градусів. І дуже-дуже сильний вітер. Тому полум'я розноситься на сотні метрів. На жаль, якось загасити його дуже важко», - заявив Гайдай.

    Що стало причиною виникнення пожежі - поки не відомо. Глава області не виключає, що ліс могли підпалити навмисно.

    «Ми повинні констатувати, що сталася величезна пожежа. Чому вона виникла - з'ясовуватиме комісія. Я не виключаю навіть факт підпалу. На сьогоднішній день зробити якийсь аналіз важко, тому що пожежа повністю не зникла. Вона локалізована, але вогонь і далі йде», - заявив Гайдай.

    Нагадаємо, кількість жертв внаслідок масштабних лісових пожеж у Луганській області зросла. Загальне число загиблих досягло шести.

    До Новоайдарської лікарні евакуйовано 23 мешканця с. Смоляніново, з них - 16 дітей евакуйовані до дитячого відділення.

    Серед дорослих евакуйованих 7 осіб з діагнозами - термічні опіки тіла, отруєння продуктами горіння, гостра реакція на стрес.

    До Сєвєродонецької лікарні були госпіталізовані 5 осіб, двом з них надали допомогу і вони залишили лікарню.

    Співробітники поліції, спецпризначенці, бійці батальйону Луганськ-1 та патрульні поліцейські усю ніч будуть патрулювати у селищі Смолянінове та на території дачного масиву біля озера Вовче, щоб запобігти мародерству, крадіжкам та не допустити скоєння інших правопорушень.

    Як повідомлялося, лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці. Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче.

    Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.

    пожежа Луганщина місцева влада повітря вітер влада Сергій Гайдай
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