Пожежа на Луганщині: голова ОДА не виключає версію підпалу



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Ліквідація пожежі у Луганській області Фото: dsns.gov.ua

Правоохоронні органи і місцева влада встановлюють причини масштабних пожеж у Луганській області

Правоохоронні органи і місцева влада встановлюють причини масштабних пожеж у Луганській області.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова ОДА Сергій Гайдай.

«Посуха, сьогодні майже 40 градусів. І дуже-дуже сильний вітер. Тому полум'я розноситься на сотні метрів. На жаль, якось загасити його дуже важко», - заявив Гайдай.

Що стало причиною виникнення пожежі - поки не відомо. Глава області не виключає, що ліс могли підпалити навмисно.

«Ми повинні констатувати, що сталася величезна пожежа. Чому вона виникла - з'ясовуватиме комісія. Я не виключаю навіть факт підпалу. На сьогоднішній день зробити якийсь аналіз важко, тому що пожежа повністю не зникла. Вона локалізована, але вогонь і далі йде», - заявив Гайдай.

Нагадаємо, кількість жертв внаслідок масштабних лісових пожеж у Луганській області зросла. Загальне число загиблих досягло шести.

До Новоайдарської лікарні евакуйовано 23 мешканця с. Смоляніново, з них - 16 дітей евакуйовані до дитячого відділення.

Серед дорослих евакуйованих 7 осіб з діагнозами - термічні опіки тіла, отруєння продуктами горіння, гостра реакція на стрес.

До Сєвєродонецької лікарні були госпіталізовані 5 осіб, двом з них надали допомогу і вони залишили лікарню.

Співробітники поліції, спецпризначенці, бійці батальйону Луганськ-1 та патрульні поліцейські усю ніч будуть патрулювати у селищі Смолянінове та на території дачного масиву біля озера Вовче, щоб запобігти мародерству, крадіжкам та не допустити скоєння інших правопорушень.

Як повідомлялося, лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці. Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче.

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.