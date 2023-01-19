Літак, гелікоптер та майже 800 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 118 530 військових

Протягом минулої доби українські військові ліквідували за добу 760 російських бойовиків, знищили літак і вертоліт. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 118 530 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника на 19.01 орієнтовно склали:

особового складу - близько 118 530 (+760) осіб ліквідовано,

танків - 3136 (+6) од,

бойових броньованих машин - 6235 (+10) од,

артилерійських систем - 2122 (+14) од,

РСЗВ - 442 (+0) од,

засобів ППО - 220 (+0) од,

літаків - 287 (+1) од,

гелікоптерів - 277 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6),

крилатих ракет - 749 (+0),

кораблів /катерів - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7) од,

спеціальної техніки - 190 (+0).

Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.