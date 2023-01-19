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Літак, гелікоптер та майже 800 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Літак, гелікоптер та майже 800 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога за добу
фото ілюстративне

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 118 530 військових

Протягом минулої доби українські військові ліквідували за добу 760 російських бойовиків, знищили літак і вертоліт. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 118 530 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 19.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 118 530 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків - 3136 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 6235 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2122 (+14) од,
  • РСЗВ - 442 (+0) од,
  • засобів ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 287 (+1) од,
  • гелікоптерів - 277 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 190 (+0).
Літак, гелікоптер та майже 800 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога за добу фото 1

Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

Теги: Генштаб літак військові гелікоптер втрати

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