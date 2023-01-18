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Захисники ліквідували 820 окупантів за день: Генштаб оновив втрати ворога

Олександра Садова
glavcom.ua
Захисники ліквідували 820 окупантів за день: Генштаб оновив втрати ворога
фото з відкритих джерел

Загальні бойові втрати противника станом на 18 січня орієнтовно склали 117 770 осіб

Протягом минулої доби  українські захисники ліквідували ще 820 російських загарбників,  знищили дев'ять ворожих танків та десять бойових броньованих машин загарбників. Загалом Росія з початку широкомасштабного вторгнення втратила вже 117 770 своїх військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 18 січня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3130 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6225 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2108 (+4) од,
  • РСЗВ – 442 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+1) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4889 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+0).
Захисники ліквідували 820 окупантів за день: Генштаб оновив втрати ворога фото 1

Нагадаємо, триває 329-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Так, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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Теги: втрати Генштаб війна окупанти росія

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