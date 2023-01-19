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ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Артилерія Сил оборони уразила уразили три пункти управління окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 19 січня

Триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 січня.

Ворожі удари по Україні

За минулу добу противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено.

Визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації та республіки Білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Попівка - Сумської; Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони біля Дружелюбівки на Харківщині та Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник знову обстрілював Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні громадяни.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та три - по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА «Мерлін-ВР».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три пункти управління, п’ять районів зосередження окупантів, склад боєприпасів та два інші важливі об’єкти ворога.

Теги: війна росія Україна окупанти ЗСУ Генштаб

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