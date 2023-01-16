Росія занижує свої втрати і завищує українські: інтерв’ю з дослідником кремлівських маніпуляцій

«Кількість втрат росіян перевищує навіть цифри, наведені українською стороною»

Наближається річниця повномасштабного вторгнення і Москву дедалі більше підозрюють у маніпулюванні офіційною кількістю загиблих: вони зменшують власні втрати та перебільшують втрати України.

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У вересні минулого року міністр оборони Росії заявив, що під час війни загинуло 5937 російських військових. У листопаді офіційні особи США повідомили, що втрати Москви «значно перевищують 100 тис. російських солдатів убитими та пораненими».

Україна каже, що понад 20 тис. волонтерів з 52 країн відгукнулися на заклик президента Володимира Зеленського допомогти у боротьбі з російськими окупантами. Більшість іноземців, які воюють в Україні, роблять це з ідеологічних міркувань, хоча Росія регулярно називає їх «найманцями» – терміном, що виключає їх із категорії, на яку поширюється захист, гарантований Женевськими конвенціями 1949 року.

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Чак Пфаррер – письменник, кінопродюсер і колишній військовослужбовець ВМС США, який уважно відстежує ситуацію в Україні та підтримує контакти з американськими та іншими іноземними волонтерами на місцях. Пфаррер є автором книги «Рухома ціль морпіхів: нерозказана історія місії зі знищення Усами бен Ладена» («SEAL Target Geronimo: The Inside Story of the Mission to Kill Osama Bin Laden») – бестселера за версією New York Times, який заперечував низку описів цієї місії Білим домом. Автор заявив, що американський уряд приховував неприємні для себе подробиці.

В інтерв’ю «Голосу Америки» Пфаррер сказав, що маніпуляції Росії статистичними даними є частиною дезінформаційного наративу Кремля для виправдання військової агресії в Україні.

Російська пропаганда час від часу повідомляє, що Шойгу інспектує позиції на передовій, проте достеменних підтверджень цьому нема Фото АР

З початку повномасштабного вторгнення Міноборони Росії заявляло про щоденні значні втрати українських військ. Чи вважаєте ви, що ці цифри заслуговують на довіру?

Російські цифри викликають підозру з кількох причин. Російські наступальні операції за останні кілька місяців досягли лише обмеженого успіху, причому ці успіхи часто вимірюються у метрах, а не у кілометрах – особливо у стратегічно важливих районах, наприклад, у Бахмуті.

По-перше, «офіційні» російські звіти про втрати українців та іноземців, які воюють на боці України, є підозрілими, оскільки якби підрахунки були правдиві, то це означало би, що Росії вдалося захопити значні території. Проте здобутки Росії були невеликими, а Україна ретельно підходила до відновлення кількості своїх бійців.

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По-друге, неправдивими є твердження Росії про те, що українські військові покинули своїх загиблих на полі бою. Таким чином, російські цифри є сильно перебільшеними.

Кількість загиблих і поранених українців становить лише малу частину від втрат Росії

Чому, на вашу думку, Росія перебільшує українські втрати і чи можна оцінити, наскільки ці маніпуляції значні?

На російське військове командування сильно тиснуть і змушують перебільшувати українські втрати. Попри величезну кількість загиблих росіян і втрату тисяч танків, бронетехніки, артилерійських систем і сотень літаків, Росія не просунулась у підкоренні України більше, ніж на початку своєї «спеціальної військової операції».

Україна повідомила про понад 110 тис. вбитих російських військових. Приблизна кількість поранених російських солдат становить 324 тис. З огляду на те, що загальні втрати росіян наближаються до пів мільйона, Росія повинна повідомляти про значні втрати України, але кількість загиблих і поранених українців насправді становить лише малу частину від втрат Росії.

Кількість російських втрат у 450 тис. може здатися завеликою, проте ця оцінка підтверджується потребою Росії поспішно мобілізувати понад 300 тис. осіб протягом другої половини 2022 року. Друга хвиля мобілізації запланована на найближчі тижні (вже стартувала, – «Главком») і планується мобілізувати ще понад 300 тис. росіян. Мобілізації викликані великими втратами росіян і тактичними невдачами на полі бою.

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Україна не повідомляє про свої щоденні втрати, але іноді оголошує загальну кількість втрат. Наскільки точні ці цифри?

За оцінками Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, на початку війни кількість українських втрат (убитими і пораненими) становила приблизно 100 осіб на день. Використовуючи стандартне співвідношення, заведене у воєнній науці, можна припустити, що щодня гине 30 українських військових і приблизно 60 отримують поранення. Ці цифри, звісно, можуть варіюватися. Через 314 днів можна припустити, що втрати наближені до таких цифр: понад 10 тис. загиблих українців і, щонайменше, 19 тис. поранених. Це дуже приблизні оцінки.

Щодо української статистики втрат російських військових: військові джерела у НАТО та Україні сказали мені, що фактична кількість втрат росіян перевищує цифри, наведені українською стороною.

Відверто кажучи, російська розвідка є слабкою, вона не може ефективно ідентифікувати, скажімо, українські казарми чи місця збору військ. З іншого боку, українська розвідка на полі бою є чудовою: вправні спеціалісти, дані радіозв’язку, радіоелектронна розвідка та знімки з повітря дозволяють Україні щодня нищити цінні російські цілі, такі як склади боєприпасів, пункти управління і місця скупчення російських військ. Himars завдають влучних ударів далеко за лінією зіткнення. Партизани та глибоко дислоковані українські Сили спецоперацій надають актуальну інформацію для українських артилеристів.

Путін відчайдушно хоче, щоби росіяни думали, буцімто вони «воюють з НАТО» в Україні

Як ви оцінюєте втрати серед іноземців, які приєдналися до українських сил?

Соцмережі, особливо Twitter, швидко повідомляють про смерть чи поранення міжнародних волонтерів. Більшість джерел погоджуються з тим, що близько 20 тис. добровольців з 52 країн зараз перебувають на службі в Україні. Кілька сотень військовослужбовців ще, ймовірно, інтегровані до регулярних українських підрозділів і не входять до Інтернаціонального легіону.

В українській армії служить близько 270 тис. осіб і ще близько 100 тис. – у резерві. Іноземні добровольці складають лише близько 6% від усіх українських сил і значний відсоток іноземних добровольців служить не на передовій. Тож заяви росіян про сотні іноземних добровольців, які гинуть щодня, абсурдно завищені.

Путін відчайдушно хоче, щоби росіяни думали, буцімто Росія «воює з НАТО» в Україні. Чим більше «міжнародних» смертей зможе «показати» Росія, тим легше їй буде продавати цю фантазію. У березні Росія заявила про знищення 180 «іноземних найманців» на Яворівському полігоні. У червні Росія заявила про 162 вбитих канадці в Україні. Раніше, під час битви під Маріуполем, Росія заявляла, що захопила генерал-майора Корпусу морської піхоти США. Жодне з цих тверджень не було правдою.

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Джерело: Voice of America

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»