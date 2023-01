Росія занижує свої втрати і завищує українські: інтерв’ю з дослідником кремлівських маніпуляцій

Наближається річниця повномасштабного вторгнення і Москву дедалі більше підозрюють у маніпулюванні офіційною кількістю загиблих: вони зменшують власні втрати та перебільшують втрати України.

У вересні минулого року міністр оборони Росії заявив, що під час війни загинуло 5937 російських військових. У листопаді офіційні особи США повідомили, що втрати Москви «значно перевищують 100 тис. російських солдатів убитими та пораненими».

Україна каже, що понад 20 тис. волонтерів з 52 країн відгукнулися на заклик президента Володимира Зеленського допомогти у боротьбі з російськими окупантами. Більшість іноземців, які воюють в Україні, роблять це з ідеологічних міркувань, хоча Росія регулярно називає їх «найманцями» – терміном, що виключає їх із категорії, на яку поширюється захист, гарантований Женевськими конвенціями 1949 року.

Чак Пфаррер – письменник, кінопродюсер і колишній військовослужбовець ВМС США, який уважно відстежує ситуацію в Україні та підтримує контакти з американськими та іншими іноземними волонтерами на місцях. Пфаррер є автором книги «Рухома ціль морпіхів: нерозказана історія місії зі знищення Усами бен Ладена» («SEAL Target Geronimo: The Inside Story of the Mission to Kill Osama Bin Laden») – бестселера за версією New York Times, який заперечував низку описів цієї місії Білим домом. Автор заявив, що американський уряд приховував неприємні для себе подробиці.