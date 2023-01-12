Банкова озвучила втрати окупантів під Соледаром: цифри вражають

За словами Подоляка, зараз росіяни сконцентрували в Соледарі практично все, що в них було боєздатне

Під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втрачають десятки тисяч солдатів, на цьому напрямку вони втрати не рахують. Таку заяву зробив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк під час інтерв'ю для «24 Каналу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку. Але це не тисяча чи дві – це 10, 15 чи навіть 20 тис. за весь час наступу біля Бахмуту та Соледара. Вони там втрати не рахують», – сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП, зараз росіяни сконцентрували в Соледарі практично все, що в них було боєздатне, включно з залишками контрактної армії – спецназ та десантуру, проте Подоляк наголосив, що це всього лиш «залишки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для росіян там принципово захопити хоча б щось, щоб можна було два тижні говорити про те, що вони умовно «захопили північну околицю міста Соледар», що вони «ведуть шалені бої в центрі Соледара», що це «вирішить питання війни та миру» і тоді «Україна впаде», – пояснив радник голови ОП.

Подоляк розповів, що росіяни вже тиждень розповідають своїй «внутрішній аудиторії» що в них ефективне просування на Бахмутському напрямку, а тепер й на Соледарському. Проте, як наголосив радник це не так – росіяни не перехопили ініціативу на цих напрямках.

Раніше повідомлялося, що ситуація у Соледарі «дуже складна» і що «наступні години будуть критичними».

Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.