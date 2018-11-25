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    Події в Україні

    Лобова ДТП у Харкові: одну за автівок перекинуло на дах

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    Аварія за участю автомобілів ВАЗ та &laquo;Mazda&raquo; сталася ввечері - Лобова ДТП у Харкові: одну за автівок перекинуло на дах
    Аварія за участю автомобілів ВАЗ та «Mazda» сталася ввечері

    У Харкові внаслідок ДТП постраждали двоє чоловіків

    У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 41 та 48-річних пасажирів автівки ВАЗ потрапили до лікарні. Про це інформує поліція Харківщини.

    Аварія за участю автомобілів ВАЗ та «Mazda» сталася 24 листопада близько 20.00 на перехресті проспекту Льва Ландау та вулиці Ньютона.

    За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. В результаті ДТП постраждали двоє пасажирів. 41-річний чоловік отримав забої, перелом ключиці та ребер, а 48-річний – закриту черепно-мозкову травму, садна та забої.

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    Лобова ДТП у Харкові: одну за автівок перекинуло на дах
    Лобова ДТП у Харкові: одну за автівок перекинуло на дах
    Лобова ДТП у Харкові: одну за автівок перекинуло на дах
    Лобова ДТП у Харкові: одну за автівок перекинуло на дах

    Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.

    Нагадаємо, у неділю, 25 листопада, ожеледиця викликала близько десятка дорожньо-транспортних пригод на короткому проміжку дороги між населеними пунктами Ксаверівка і Митниця у Митниця у Васильківському районі Київської області.

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