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    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)

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    На трасі ще не встиг творитися затор - Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    На трасі ще не встиг творитися затор

    ДТП на проміжку 1-2 кілометри йдуть просто одна за одною

    У неділю, 25 листопада, ожеледиця викликала близько десятка дорожньо-транспортних пригод на короткому проміжку дороги Київ - Одеса між населеними пунктами Ксаверівка і Митниця у Васильківському районі у напрямку Києва. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    За його даними, аварії сталися на проміжку 1 – 2 кілометри. Поліція поки прибула на місце одного ДТП.

    В результаті аварій загалом дві машини опинились у кюветі, одна з них перекинулася на дах. Машин швидкої допомоги біля місць скоєння ДТП поки немає.

    Станом на 12:30 на трасі ще не встиг творитися затор.

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    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)
    Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)

    Нагадаємо, молодик на новенькій Toyota протаранив кілька автівок у центрі Києва.

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