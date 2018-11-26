Ожеледиця на одеській трасі викликала масові ДТП (фото)



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На трасі ще не встиг творитися затор

ДТП на проміжку 1-2 кілометри йдуть просто одна за одною

У неділю, 25 листопада, ожеледиця викликала близько десятка дорожньо-транспортних пригод на короткому проміжку дороги Київ - Одеса між населеними пунктами Ксаверівка і Митниця у Васильківському районі у напрямку Києва. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За його даними, аварії сталися на проміжку 1 – 2 кілометри. Поліція поки прибула на місце одного ДТП.

В результаті аварій загалом дві машини опинились у кюветі, одна з них перекинулася на дах. Машин швидкої допомоги біля місць скоєння ДТП поки немає.

Станом на 12:30 на трасі ще не встиг творитися затор.

Нагадаємо, молодик на новенькій Toyota протаранив кілька автівок у центрі Києва.