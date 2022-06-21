Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку ЗСУ

«Якби кожна держава виділила приблизно такі бюджети, то ми вже перемогли б»

Уряд Люксембургу надав 15% коштів зі свого оборонного бюджету на підтримку української армії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем.

«Люксембург нам постійно допомагав. Якщо сказати про допомогу щодо потужності нашої армії, то 15% усього оборонного бюджету, хоча прем'єр-міністр не любить про це говорити, Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям», – заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що це велика допомога і якби кожна держава у світі виділила приблизно такі бюджети, то Україна вже б перемогла. Президент також подякував прем'єр-міністру Люксембургу за особисту допомогу.

«З перших днів цієї війни ми на постійному зв'язку. Це абсолютна правда», – зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що у межах санкцій ЄС проти Російської Федерації, Люксембург заморозив активи країни-окупанта. Сума активів складає €2,5 млрд.

Нагадаємо, триває 118 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк.