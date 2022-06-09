Німеччина надасть Україні до €3,5 млн на техніку для ремонту електромережі

Німеччина готова допомогти із закупівлею статичних синхронних компенсаторів

Німеччина надасть НЕК «Укренерго» до 3,5 млн євро на закупівлю техніки для ремонту електромереж, а також запропонує кредити. Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в Twitter.

"Обговорила з Германом Галущенком підтримку стійкості української енергосистеми: Федеральне міністерство економіки і захисту клімату надасть «Укренерго» до 3,5 млн євро на купівлю техніки для ремонту електромереж, а Федеральне міністерство економічного розвитку і співпраці – кредити через банківську групу KfW обсягом до 22,5 млн євро. Ми також підтримуємо повну інтеграцію в ENTSO-E», – зазначила посол.

У Міненерго додали, що Німеччина готова допомогти із закупівлею статичних синхронних компенсаторів (СТАТКОМів), здатних розширити можливості експорту української електроенергії до Європи.

Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть Україні найсучаснішу систему ППО.

Нагадаємо, що Німеччина затримує постачання зброї до України. Обіцяне озброєння планують передати аж у липні.

Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що Німеччина робить кроки для допомоги Україні через тиск наших країн-союзників в Євросоюзі, США та Великобританії.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не приїхав в Україну може свідчити що ФРН вагається чи допомагати країні у війні з Росією.

Раніше ряд німецьких колишніх політиків, інтелектуалів та лідерів думок оприлюднили відкрите звернення до уряду Німеччини, зміст якого полягає, по суті, в примушенні України у капітуляції. Текст листа опублікований на сторінках Berliner Zeitung.