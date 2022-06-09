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    Події в Україні

    Німеччина надасть Україні до €3,5 млн на техніку для ремонту електромережі

    Німеччина знову обіцяє допомогу Україні&nbsp; - Німеччина надасть Україні до €3,5 млн на техніку для ремонту електромережі
    Німеччина знову обіцяє допомогу Україні 
    фото: Анка Фельдгузен/Twitter

    Німеччина готова допомогти із закупівлею статичних синхронних компенсаторів

    Німеччина надасть НЕК «Укренерго» до 3,5 млн євро на закупівлю техніки для ремонту електромереж, а також запропонує кредити. Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в Twitter.

    "Обговорила з Германом Галущенком підтримку стійкості української енергосистеми: Федеральне міністерство економіки і захисту клімату надасть «Укренерго» до 3,5 млн євро на купівлю техніки для ремонту електромереж, а Федеральне міністерство економічного розвитку і співпраці – кредити через банківську групу KfW обсягом до 22,5 млн євро. Ми також підтримуємо повну інтеграцію в ENTSO-E», – зазначила посол.

    У Міненерго додали, що Німеччина готова допомогти із закупівлею статичних синхронних компенсаторів (СТАТКОМів), здатних розширити можливості експорту української електроенергії до Європи.

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    Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть Україні найсучаснішу систему ППО.

    Нагадаємо, що Німеччина затримує постачання зброї до України. Обіцяне озброєння планують передати аж у липні.

    Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що Німеччина робить кроки для допомоги Україні через тиск наших країн-союзників в Євросоюзі, США та Великобританії.

    Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не приїхав в Україну може свідчити що ФРН вагається чи допомагати країні у війні з Росією.

    Раніше ряд німецьких колишніх політиків, інтелектуалів та лідерів думок оприлюднили відкрите звернення до уряду Німеччини, зміст якого полягає, по суті, в примушенні України у капітуляції. Текст листа опублікований на сторінках Berliner Zeitung.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
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    Німеччина надасть Україні до €3,5 млн на техніку для ремонту електромережі