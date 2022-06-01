Німеччина надасть Україні найсучаснішу систему ППО – Шольц

IRIS-T SLM, які можуть відправитися в Україну

Олаф Шольц акцентував на берлінському підході до війни в Україну

У своєму виступі в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T, передає Deutsche Welle.

Німецький лідер зазначив, що за допомогою цих систем Україна зможе «захистити ціле велике місто від російських повітряних атак». Шольц також сказав, що Німеччина пообіцяла надати Україні радар стеження, який здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Крім того, Шольц сказав, що Берлін направить в Україну реактивні системи залпового вогню у тісній координації зі США. Ці системи не зможуть атакувати територію Росії.

Олаф Шольц виступив у парламенті в середу, окресливши пріоритети витрат свого уряду — з особливим акцентом на те, як Берлін підходить до війни в Україні. Він наголосив на впливі російського вторгнення в Україну на зростання цін. Канцлер пообіцяв зробити все можливе, щоб полегшити тягар.

Він збирається поділитися подробицями про те, як фонд у розмірі 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів) буде використаний для модернізації та оновлення озброєння та обладнання німецьких військ.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі відстоює свою позицію, щоб не постачати танків для України. Проте він не відкидає, що надсилатимуть техніку згодом.

Раніше стало відомо, що Німеччина таки надасть Україні важку зброю.

Нагадаємо, Німеччина погодилась на нафтове ембарго проти Росії.