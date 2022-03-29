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    Економіка та фінанси

    Люксембург заморозив €2,5 млрд активів РФ

    Міністерка фінансів Люксембургу Юріко Бакес повідомила реалізацію санкцій - Люксембург заморозив €2,5 млрд активів РФ
    Міністерка фінансів Люксембургу Юріко Бакес повідомила реалізацію санкцій
    фото: twitter.com/MinFinLux

    Обмеження щодо країни-окупантки діють

    У межах санкцій ЄС проти Російської Федерації, Люксембург заморозив активи країни-окупанта. Сума активів складає €2,5 млрд. Про це повідомляється у Twitter-акаунті міністерства фінансів Люксембургу.

    «Міністерка Юріко Бакес поінформувала парламент про стан процесу реалізації санкцій ЄС проти Росії у Люксембурзі. На сьогодні оператори в Люксембурзі заморозили активи на суму €2,5 млрд», – пише пресслужба міністерства.

    Нагадаємо, Франція заморозила активи Центробанку РФ на €22 млрд.

    Також чиновники Євросоюзу обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які потрапили під санкції, для фінансування зусиль України з відновлення після війни.

    Крім того, Австралія заморожує активи російських політиків і олігархів. Санкції торкнуться 39 осіб із владної верхівки РФ.

    Напередодні Південна Корея вдарила санкціями по Росії та Білорусі.

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    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна Україна окупація парламент Люксембург #stoprussia
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    Люксембург заморозив €2,5 млрд активів РФ