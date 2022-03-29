Люксембург заморозив €2,5 млрд активів РФ

Обмеження щодо країни-окупантки діють

У межах санкцій ЄС проти Російської Федерації, Люксембург заморозив активи країни-окупанта. Сума активів складає €2,5 млрд. Про це повідомляється у Twitter-акаунті міністерства фінансів Люксембургу.

«Міністерка Юріко Бакес поінформувала парламент про стан процесу реалізації санкцій ЄС проти Росії у Люксембурзі. На сьогодні оператори в Люксембурзі заморозили активи на суму €2,5 млрд», – пише пресслужба міністерства.

Нагадаємо, Франція заморозила активи Центробанку РФ на €22 млрд.

Також чиновники Євросоюзу обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які потрапили під санкції, для фінансування зусиль України з відновлення після війни.

Крім того, Австралія заморожує активи російських політиків і олігархів. Санкції торкнуться 39 осіб із владної верхівки РФ.

Напередодні Південна Корея вдарила санкціями по Росії та Білорусі.

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