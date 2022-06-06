Британія надасть Україні зброю, що доводить Путіна до сказу

Україна отримає реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км

США надали Британії згоду на передачу Україні систем M270 MLRS

Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270 MLRS із дальністю дії до 80 км Про це повідомив міністр оборони Бен Воллес, передає Reuters.

«Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста», – заявив міністр.

Надання систем M270 узгоджено із США, оскільки їх виробляє американська компанія і для передачі третій стороні потрібен формальний дозвіл Вашингтона.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вкотре погрожує Україні новими ударами через те, що Захід може надати нашій державі ракети дальньої дії.