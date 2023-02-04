Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Майже 10 тисяч «пунктів незламності» працюють в Україні

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Майже 10 тисяч «пунктів незламності» працюють в Україні
фото з відкритих джерел

За останній місяць було відкрито 4556 нових пунктів

За даними моніторингу, який здійснює Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, у різних областях наразі працюють 9597 «пунктів незламності». Відповідну інформацію відомство поширило через соцмережі.

«У процесі створення нових «пунктів незламності» задіяна без перебільшення вся країна, а динаміка відкриття знаходиться на постійному контролі перших осіб держави. Наше головне завдання – аби кожен пункт був забезпечений всім необхідним, починаючи від теплих напоїв, світла, тепла та завершуючи стабільним мобільним зв’язком та інтернетом», – розповів Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

За його словами, за останній місяць було відкрито 4556 нових пунктів. В найближчі 2 тижні планується відкриття ще 1831 пункт по всій країні.

Найбільше нових «пунктів незламності» за останній місяць було відкрито на території Дніпропетровської області (850), Вінницької області (410) та в Києві (386).

Найбільша кількість пунктів наразі зосереджена на Дніпропетровщині (1170), в Києві (868) та в Львівській області (660). 

Нагадаємо, що у грудні Кабінет міністрів створив Координаційний штаб з питань розгортання та організації роботи «пунктів незламності». Розгортання цих пунктів розпочалось в листопаді 2022 року. Цей проєкт став відповіддю на ракетні обстріли енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з електро-, водо-, теплопостачанням та зв’язком в більшості міст та сіл України.

Теги: генератор енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко
Відновлення України має базуватись на новій «зеленій» електроенергії, – гендиректор ДТЕК у Давосі
18 сiчня, 21:00
Енергетичний експерт оцінив наслідки останніх ракетних ударів по Україні
Енергетичний експерт оцінив наслідки останніх ракетних ударів по Україні
16 сiчня, 17:27
Не зважаючи на те, що на вулиці трошки потеплішало, обмеження Київ залишилися такими ж, як і були вчора
Відключення електроенергії: директор Yasno повідомив, яка ситуація зі світлом у столиці
13 сiчня, 20:45
«Через морози почало зростати споживання електроенергії»
Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
11 сiчня, 18:29
В Україні зараз значний дефіцит в генерації електроенергії
Гендиректор Yasno пояснив, яка ситуація зі світлом у Києві
16 сiчня, 22:10
Російські окупанти цілеспрямовано знищують електропідстанції
«Вже січень, а блекауту нема». Експерт розповів, чому провалився ракетний терор росіян
5 сiчня, 09:19

Події в Україні

Майже 10 тисяч «пунктів незламності» працюють в Україні
Майже 10 тисяч «пунктів незламності» працюють в Україні
У Бахмуті загинув американський волонтер
У Бахмуті загинув американський волонтер
Новий генплан Харкова: у місті житиме майже в півтора раза більше людей
Новий генплан Харкова: у місті житиме майже в півтора раза більше людей
«Гвардія наступу»: МВС каже про навалу охочих звільняти окуповані території
«Гвардія наступу»: МВС каже про навалу охочих звільняти окуповані території
Діти бавилися міною: п’ятеро в лікарні
Діти бавилися міною: п’ятеро в лікарні
Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ
Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
США надали Україні далекобійні ракети для Himars
17K
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9958
Шольц розкрив справжні плани Путіна щодо України
8006
Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям
6599
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)

Новини

США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Сьогодні, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
Вчора, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
Вчора, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
Вчора, 21:40
Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму
Вчора, 20:43
Онлайн держпослуги для переселенців: які функції доступні
Вчора, 19:57

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту