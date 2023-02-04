Майже 10 тисяч «пунктів незламності» працюють в Україні
За останній місяць було відкрито 4556 нових пунктів
За даними моніторингу, який здійснює Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, у різних областях наразі працюють 9597 «пунктів незламності». Відповідну інформацію відомство поширило через соцмережі.
«У процесі створення нових «пунктів незламності» задіяна без перебільшення вся країна, а динаміка відкриття знаходиться на постійному контролі перших осіб держави. Наше головне завдання – аби кожен пункт був забезпечений всім необхідним, починаючи від теплих напоїв, світла, тепла та завершуючи стабільним мобільним зв’язком та інтернетом», – розповів Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.
За його словами, за останній місяць було відкрито 4556 нових пунктів. В найближчі 2 тижні планується відкриття ще 1831 пункт по всій країні.
Найбільше нових «пунктів незламності» за останній місяць було відкрито на території Дніпропетровської області (850), Вінницької області (410) та в Києві (386).
Найбільша кількість пунктів наразі зосереджена на Дніпропетровщині (1170), в Києві (868) та в Львівській області (660).
Нагадаємо, що у грудні Кабінет міністрів створив Координаційний штаб з питань розгортання та організації роботи «пунктів незламності». Розгортання цих пунктів розпочалось в листопаді 2022 року. Цей проєкт став відповіддю на ракетні обстріли енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з електро-, водо-, теплопостачанням та зв’язком в більшості міст та сіл України.
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