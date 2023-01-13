Відключення електроенергії: директор Yasno повідомив, яка ситуація зі світлом у столиці

Не зважаючи на те, що на вулиці трошки потеплішало, обмеження Київ залишилися такими ж, як і були вчора

Коваленко повідомив, що бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання

Не зважаючи на зміну погоди і потепління, у Києві обмеження подачі електроенергії залишаються такими ж, як були і вчора. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.

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«Колеги намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами», – йдеться у повідомленні.

Коваленко додав, що хоч і на вулиці трошки потеплішало, обмеження Київ залишилися такими ж, як і були вчора.

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«Подекуди у коментарях знову почала проскакувати тема експорту електроенергії. Я вже пояснював, що відбувається, і зараз ситуація не змінилася: комерційного експорту у нас немає», – додав Коваленко.

За словами гендиректора Yasno, Україна стала учасницею європейської енергетичної системи ще навесні минулого року. Отож європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається наразі. Більше того, імпортується в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи.

Також Коваленко повідомив, що бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання. Він зазначає, що це дасть змогу звільнити більше потужності української генерації, яку можна буде розподілити на побутових споживачів та знизити кількість і тривалість відключень.

Міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту в ДТЕК Одеські електромережі заявив, що ситуація з ефективністю і прогнозованістю графіків відключень світла покращується, незважаючи на постійні атаки російських терористів по енергетичній інфраструктурі.