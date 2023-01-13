Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відключення електроенергії: директор Yasno повідомив, яка ситуація зі світлом у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відключення електроенергії: директор Yasno повідомив, яка ситуація зі світлом у столиці
Не зважаючи на те, що на вулиці трошки потеплішало, обмеження Київ залишилися такими ж, як і були вчора
фото з відкритих джерел

Коваленко повідомив, що бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання

Не зважаючи на зміну погоди і потепління, у Києві обмеження подачі електроенергії залишаються такими ж, як були і вчора. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.

«Колеги намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами», – йдеться у повідомленні.

Коваленко додав, що хоч і на вулиці трошки потеплішало, обмеження Київ залишилися такими ж, як і були вчора.

«Подекуди у коментарях знову почала проскакувати тема експорту електроенергії. Я вже пояснював, що відбувається, і зараз ситуація не змінилася: комерційного експорту у нас немає», – додав Коваленко.

За словами гендиректора Yasno, Україна стала учасницею європейської енергетичної системи ще навесні минулого року. Отож європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається наразі. Більше того, імпортується в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи.

Також Коваленко повідомив, що бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання. Він зазначає, що це дасть змогу звільнити більше потужності української генерації, яку можна буде розподілити на побутових споживачів та знизити кількість і тривалість відключень.

Міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту в ДТЕК Одеські електромережі заявив, що ситуація з ефективністю і прогнозованістю графіків відключень світла покращується, незважаючи на постійні атаки російських терористів по енергетичній інфраструктурі.

Теги: бізнес Україна Герман Галущенко електроенергія енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень
Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень
3 сiчня, 19:17
Стало відомо про значний дефіцит електроенергії в Києві
Ситуація складна. Київ отримує приблизно 60% необхідного обсягу електроенергії
11 сiчня, 21:50
Складною ситуація з електропостачанням залишається у прифронтових регіонах на сході та півдні
«Укренерго» попереджає про зростання споживання електроенергії: причина
9 сiчня, 11:26

Новини

Відключення електроенергії: директор Yasno повідомив, яка ситуація зі світлом у столиці
Відключення електроенергії: директор Yasno повідомив, яка ситуація зі світлом у столиці
Авіанавчання в Білорусі: влада оцінила загрозу наступу на Київ
Авіанавчання в Білорусі: влада оцінила загрозу наступу на Київ
Кияни обрали нові назви для двох станцій метро та кількох вулиць
Кияни обрали нові назви для двох станцій метро та кількох вулиць
Коригував удари по енергетиці і складах ЗСУ: під Києвом затримано агента ФСБ
Коригував удари по енергетиці і складах ЗСУ: під Києвом затримано агента ФСБ
Борис Джонсон найближчим часом відвідає Київ: названо причину
Борис Джонсон найближчим часом відвідає Київ: названо причину
Київ відновлює рух швидкісного трамвая
Київ відновлює рух швидкісного трамвая

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
87K
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
68K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
39K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
37K
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові
36K
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Сьогодні, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Сьогодні, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту