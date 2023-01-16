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Енергетичний експерт оцінив наслідки останніх ракетних ударів по Україні

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Енергетичний експерт оцінив наслідки останніх ракетних ударів по Україні
фото з відкритих джерел

В результаті атаки 14 січня енергетичні об’єкти були пошкоджені у шести областях

Протягом всього опалювального сезону в Україні буде зберігатись дефіцит потужності через значні руйнування ТЕС та інших енергетичних об’єктів. Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Дійсно, буде складно, буде дефіцит потужності в нас в енергосистемі до кінця опалювального сезону десь на 25-30% в середньому. В окремих регіонах і окремих періодах після таких ударів цей дефіцит може збільшуватися», – сказав експерт.

Омельченко підкреслив, що в результаті останньої атаки найбільше постраждала енергетична інфраструктура.

Нагадаємо, унаслідок російського ракетного удару 14 січня було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях України.

За словами міністра енергетики Германа Галущенко через прильоти у більшості областей України були введені аварійні відключення світла. Як налогосив міністр, наступні дні будуть важкими.

За даними ДТЕК, під обстріл потрапили одразу дві теплові електростанції компанії, які раніше вже неодноразово зазнавали ворожих ударів. Одна з них повністю припинила виробництво електроенергії.

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Теги: росія енергетика війна тероризм

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