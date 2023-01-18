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Відновлення України має базуватись на новій «зеленій» електроенергії, – гендиректор ДТЕК у Давосі

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Відновлення України має базуватись на новій «зеленій» електроенергії, – гендиректор ДТЕК у Давосі
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

«ДТЕК звертається до міжнародних компаній з проханням приєднатися до коаліції бажаючих відбудовувати екологічне майбутнє України

Будь-який процес відновлення України повинен мати європейську перспективу та базуватися на «зеленій» електроенергії, тому міжнародні компанії мають приєднатись до відбудови України.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в ході круглого столу «Україна: прискорення декарбонізації в Європі» на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

«ДТЕК звертається до міжнародних компаній з проханням приєднатися до коаліції бажаючих відбудовувати екологічне майбутнє України. Будь-який процес відновлення України повинен мати європейську перспективу та базуватися на новій зеленій електроенергії, таким чином прискорюючи енергетичний перехід в ЄС», – сказав він.

Тімченко підкреслив, що збільшення потужностей української «зеленої» енергетики до 30 ГВт дозволили б Україні досягти 50% частки ВДЕ в структурі потужностей.

Він додав, що у разі збільшення потужностей ВДЕ, 15 ГВт чистої енергії можна було б експортувати до Євросоюзу у вигляді електроенергії та екологічно чистого водню.

«Таким є наше бачення енергетичного сектору України до 2030 року. Таким чином, Україна може стати головним експортером чистої енергії до ЄС і зробити великий внесок у післявоєнну систему енергетичної безпеки Європи», – підкреслив він.

Нагадаємо, президент Україна Володимир Зеленський заявив, що Україна стане лідером в побудові сучасної зеленої енергетики та створить на її основі децентралізовану енергосистему.

Теги: енергетика ДТЕК

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