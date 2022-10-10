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Майже в усіх областях – відбій повітряної тривоги

Надія Клочко
glavcom.ua
Майже в усіх областях – відбій повітряної тривоги
Повітряна тривога тривала більше п'яти годин
фото з відкритих джерел

Наразі небезпека ракетних ударів залишається у чотирьох областях України

У більшості областей України оголошено відбій повітряної тривоги. Сьогодні тривога тривала понад п’ять годин.

Станом на цю хвилину відбій тривоги не оголошено у чотирьох областях – Волинській, Рівненській, Харківській та Луганській.

Карта повітряних тривог станом на 12:36 має такий вигляд.

Майже в усіх областях – відбій повітряної тривоги фото 1

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на дані Генштабу ЗСУ повідомила, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Триває 229 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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