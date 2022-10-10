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Скільки ракет рашисти випустили по Україні: дані Генштабу

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки ракет рашисти випустили по Україні: дані Генштабу
Рашисти 10 жовтня завдали масованої ракетної атаки по Україні
фото ілюстраційне

Українські захисники сьогодні збили щонайменше 43 ворожі ракети

Ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

«Станом на 11-34 попередньо. 83 ракети, 43 збито. Дані уточнюються», – йдеться у дописі Маляр. 

Зазначимо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Триває 229 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Читайте також: Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід

 

Теги: війна росія ракета

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