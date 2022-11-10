Маляр на прикладі Херсонщини пояснила, чому рашисти безнадійно відсталі

Маляр: «російсько-українська війна дуже красномовно демонструє, що це війна минулого з майбутнім»

Маляр: «Росія – це безнадійна цивілізаційна відсталість»

Своєю поведінкою на окупованих територіях України рашисти демонструють «безнадійну цивілізаційну відсталість». Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Російсько-українська війна дуже красномовно демонструє, що це війна минулого з майбутнім. В той час, коли інші держави роблять фантастику реальністю, розвивають небувалі технології Російська Федерація грабує наші музеї на тимчасово зайнятих територіях, вилучає в домівках wi-fi роутери та знущається фізично з наших людей. Це безнадійна цивілізаційна відсталість», – заявила Маляр.

Для прикладу заступниця міністра навела поведінку росіян на окупованій Херсонщині, де вони грабують українські музей, закривають магазини, знищують інфраструктуру. «Під приводом воєнного стану «російська влада» організувала масове розкрадання матеріальних цінностей та предметів історичної і культурної спадщини на захопленій українській території.

Встановлено, що окупанти розграбували Херсонський обласний художній музей імені Шовкуненка та вивезли не тільки цінні експонати, а й звичайні побутові речі. … На тимчасово окупованій території України російські загарбники продовжують штучно створювати умови, за яких місцеве населення вимушене залишати свої домівки.

Зокрема, у населених пунктах Херсонської області противник обладнує вогневі позиції артилерії безпосередньо в житлових забудовах та проводить інженерно-фортифікаційні роботи, руйнуючи приватні оселі громадян», – написала Маляр.

Як повідомлялося, російські загарбники пограбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка, вони вивезли цінності та експонати. Як повідомлялося, окупаційна адміністрація в захопленому Росією Криму розпочала підготовку до евакуації розташованих на півострові музеїв. Пріоритет віддається найціннішим експоната.