Марокко вперше надасть Україні військову допомогу

Марокко надасть Україні запчастини до танків

Марокко, за рекомендацією Сполучених Штатів Америки, ухвалила рішення про надання Україні запчастин до танків Т-72. Про це повідомляє Le Journal de l'Afrique.

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Марокко стане першою африканською країною, що долучилася до військової допомоги ЗСУ.

Як зазначається, представникам США вдалося переконати цю державу передати нашій ці деталі в умовах найсуворішої таємності.

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За наявною інформацією, нині на озброєнні Марокко є близько 40 танків T-72 отриманих із Білорусі, 54 китайських танків MBT-2000, а також близько 350 застарілих танків M60A1/M60A3. У деяких джерелах також зазначається, про ще 60 танків Т-72, які знаходяться на зберіганні.

У виданні додали, що Рабат усе впевненіше займає позицію у війні РФ проти України.

Так, під час голосувань на сесіях Генеральної асамблеї ООН щодо засудження російської збройної агресії Марокко обирала варіант «утриматися», не підтримуючи жодну зі сторін.

Однак пізніше держава висловила повагу до територіальної цілісності й суверенітету всіх членів ООН, а також взяла участь у зустрічі з 40 союзниками США – усіма членами НАТО й кількома іншими партнерами – у Німеччині для обговорення посилення оборонної підтримки України.

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Нагадаємо, 9 грудня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $275 млн.

Крім того, група американських конгресменів разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном активно працюють над питанням постачання танків в Україну.