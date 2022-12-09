Болгарський парламент підтримав надання Україні військової допомоги

Озброєння, яке Болгарія передасть Україні, входить до трійки пріоритетів української армії

Депутати болгарського парламенту підтримали рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

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«За» дане рішення проголосували 148 депутатів, «проти» - 46, «утримався» - 1.

Також парламент повинен проголосувати за законопроект про ратифікацію Угоди між Мміністерством оборони Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатну передачу озброєння, техніки та боєприпасів. Що стосується обсягу і типу озброєнь, які Болгарія планує передати Україні, то інформація щодо них як і раніше залишається засекреченою.

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За словами виконуючого обов'язки міністра оборони Дімітара Стоянова, озброєння, яке Болгарія передасть Україні, входить до трійки пріоритетів української армії. При цьому він додав, що пакет військової допомоги Україні відповідає «консервативному підходу», про який він неодноразового говорив.

Вчора, проект рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки був підтриманий на спільному закритому засіданні парламентських комітетів з питань оборони та зовнішньої політики.

Раніше, на початку листопада, болгарські депутати доручили уряду підготувати і внести на розгляд парламенту проект рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки «як внесок у загальні зусилля міжнародного співтовариства щодо допомоги жертвам агресії», відповідно до можливостей Болгарії.

Раніше повідомлялося, що Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні.