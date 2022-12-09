Новий пакет допомоги від США: Пентагон опублікував список зброї 

Отримаємо зброї та техніки ще на $275 млн

Пентагон опублікував список озброєнь, які отримає Україна в межах оголошеного сьогодні пакета допомоги від США на $275 млн.

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Що отримає Україна:

додаткові боєприпаси для Himars;

80 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

обладнання для боротьби з дронами;

засоби протиповітряної оборони;

позашляховики HMMWV;

машини швидкої допомоги і медичне обладнання;

приблизно 150 генераторів;

польове спорядження.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $275 млн.

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Крім того, група американських конгресменів разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном активно працюють над питанням постачання танків в Україну.