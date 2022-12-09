Новий пакет допомоги від США: Пентагон опублікував список зброї
Отримаємо зброї та техніки ще на $275 млн
Пентагон опублікував список озброєнь, які отримає Україна в межах оголошеного сьогодні пакета допомоги від США на $275 млн.
Що отримає Україна:
- додаткові боєприпаси для Himars;
- 80 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
- обладнання для боротьби з дронами;
- засоби протиповітряної оборони;
- позашляховики HMMWV;
- машини швидкої допомоги і медичне обладнання;
- приблизно 150 генераторів;
- польове спорядження.
Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $275 млн.
Крім того, група американських конгресменів разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном активно працюють над питанням постачання танків в Україну.
Коментарі — 0