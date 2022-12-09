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Новий пакет допомоги від США: Пентагон опублікував список зброї 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Новий пакет допомоги від США: Пентагон опублікував список зброї 
ЗСУ надійде партія позашляховиків HMMWV 
фото з відкритих джерел

Отримаємо зброї та техніки ще на $275 млн

Пентагон опублікував список озброєнь, які отримає Україна в межах оголошеного сьогодні пакета допомоги від США на $275 млн.

Що отримає Україна:

  • додаткові боєприпаси для Himars;
  • 80 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
  • обладнання для боротьби з дронами;
  • засоби протиповітряної оборони;
  • позашляховики HMMWV;
  • машини швидкої допомоги і медичне обладнання;
  • приблизно 150 генераторів;
  • польове спорядження. 

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $275 млн.

Крім того, група американських конгресменів разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном активно працюють над питанням постачання танків в Україну.

Теги: Пентагон Україна машини боєприпаси позашляховики США

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