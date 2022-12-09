Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні: що в ньому буде
Очікується, що Україні отримає засоби протиповітряної оборони
Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $275 млн. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
За даними американських журналістів, до пакету військової допомоги увійдуть боєприпаси для Himars, снаряди для артилерії, нові засоби протиповітряної оборони, а також обладнання для боротьби з російськими безпілотниками.
Раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проект оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі $858 млрд, до якого увійде і пакет військової допомоги для України.
Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще $37,7 млрд як екстрену допомогу.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки планують передати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів. Зазначається, що Пентагон включить до переліку озброєння ракети для пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, 155-мм боєприпаси, військові машини Humvee та генератори.
Крім того, група американських конгресменів разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном активно працюють над питанням постачання танків в Україну.
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