Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні: що в ньому буде 

Очікується, що Україні отримає засоби протиповітряної оборони

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $275 млн. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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За даними американських журналістів, до пакету військової допомоги увійдуть боєприпаси для Himars, снаряди для артилерії, нові засоби протиповітряної оборони, а також обладнання для боротьби з російськими безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проект оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі $858 млрд, до якого увійде і пакет військової допомоги для України.

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Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще $37,7 млрд як екстрену допомогу.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки планують передати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів. Зазначається, що Пентагон включить до переліку озброєння ракети для пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, 155-мм боєприпаси, військові машини Humvee та генератори.

Крім того, група американських конгресменів разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном активно працюють над питанням постачання танків в Україну.