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Конгрес та Сенат США підтримують постачання танків Україні – Чернєв

Альона Боженко
glavcom.ua
Конгрес та Сенат США підтримують постачання танків Україні – Чернєв
Чернєв повідомив, що сенатори та конгресмени США підтримують надання Україні танків
фото ілюстративне

Чернєв зазначає, що для швидкого звільнення наших територій Україні потрібно більше сучасної західної бронетехніки

Група американських конгресменів разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном активно працюють над питанням постачання танків в Україну. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

«Група конгресменів після наших переговорів щодо танків в Мадриді вже працюють по цьому питанню з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Паралельно процес іде по лінії нашого МО з Пентагоном. Пообіцяв посприяти мені і голова оборонного комітету Конгресу США Адам Сміт, конгресмени Майк Тернер, Рік Ларсен, Джері Конноллі, Джо Вілсон, Ніл Дан та багато інших. Крім цього ми маємо потужну підтримку і в Сенаті», – розповів нардеп.

За його словами, саме танки є головною ударною силою в наступі ЗСУ, і для швидкого звільнення наших територій Україні потрібно більше сучасної західної бронетехніки. 

«Ми будемо це питання (постачання танків – ред.) прискорювати. Адже кожен танк - це збережені життя наших хлопців. Це нові звільнені території. І це наближення нашої перемоги», – зазначив Чернєв.

Нардеп також додав, що конгресмени та сенатори підтримують Україну і не припинять допомогати військовим ЗСУ протистояти російському ворогу.

«Десятки зустрічей за ці пару днів – і жодного конгресмена чи сенатора, який би говорив про скорочення допомоги. Навпаки, у фокусі – ППО та надання нам обладнання для ремонту нашої енергоінфраструктури. А отже, вибори до Конгресу не змінили позиції США щодо України. Всі як один запевнили мене, що новий великий пакет допомоги на наступний рік у 37,7 млрд доларів буде проголосовано», – зауважив Чернєв.

Нагадаємо, раніше нардеп Чернєв повідомляв, що у питанні надання західними партнерами танків, котрі перебувають на озброєнні Альянсу, з'явився прогрес. Українська сторона провела зустріч із делегаціями США, Німеччини, Франції та інших країн, які мають змогу передати нам танки. Сторони знайшли варіант, який буде влаштовувати союзників.

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Теги: США Єгор Чернєв танки депутат

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