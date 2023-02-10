Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на українські міста і досі відкрите питання винищувачів – головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масована атака на українські міста і досі відкрите питання винищувачів – головне за ніч
фото ілюстративне

Вночі у більшості областей лунала повітряна тривога

Окупанти в ніч проти 10 лютого здійснили масовану атаку по Запоріжжю, Харкову, Вінниці, Дніпропетровщині та Хмельниччині, є влучання. Нідерланди отримали запит від України на постачання винищувачів F-16, а Данілов прогнозує наступ росіян. «Главком» зібрав головні події ночі проти 10 лютого.

Нічні обстріли

Повітряна тривога лунала в більшості українських областей. Окупанти цілили по критичній інфраструктурі.

За годину в Запоріжжі зафіксували 17 влучань – це найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

У Харкові зафіксовано приблизно 10 вибухів. У деяких районах спостерігаються перебої з електропостачанням.

Вибухи також чули у Вінниці, на Дніпропетровщині та Хмельниччині.

Що там із винищувачами?

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтвердила, що її країна отримала запит від України на постачання винищувачів F-16. Однак, за її словами, виконати його нелегко.

Нічну пресконференцію давав президент Франції Еммануель Макрон. Він не виключає постачання літаків Україні, але не в найближчі тижні.

Дискусії щодо наступу росіян продовжуються

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що окупанти можуть здійснити атаку на західні області України з метою перерізати шляхи постачання зброї із Заходу. Однак наразі армія РФ не має достатньо сил для захоплення Києва.

Теги: вибух Україна винищувач наступ тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росія готується до затяжної війни – ISW
Росія готується до затяжної війни – ISW
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Масована атака на українські міста і досі відкрите питання винищувачів – головне за ніч
Масована атака на українські міста і досі відкрите питання винищувачів – головне за ніч
Окупанти атакували «Шахедами» Хмельниччину: виникла пожежа
Окупанти атакували «Шахедами» Хмельниччину: виникла пожежа
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетами: влада повідомила про наслідки
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетами: влада повідомила про наслідки
Висока загроза ворожих ракетних і авіаційних атак – речник Одеської ОВА
Висока загроза ворожих ракетних і авіаційних атак – речник Одеської ОВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
18K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
12K
Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри
9380
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
8474
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
8457
Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)

Новини

СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон
Сьогодні, 04:30
«Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО
Сьогодні, 03:00
Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото)
Вчора, 20:12
Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)
Вчора, 19:17
Путін розповів, як ледь не вмер
Вчора, 18:49
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
Вчора, 17:34

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту