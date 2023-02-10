Масована атака на українські міста і досі відкрите питання винищувачів – головне за ніч

Вночі у більшості областей лунала повітряна тривога

Окупанти в ніч проти 10 лютого здійснили масовану атаку по Запоріжжю, Харкову, Вінниці, Дніпропетровщині та Хмельниччині, є влучання. Нідерланди отримали запит від України на постачання винищувачів F-16, а Данілов прогнозує наступ росіян. «Главком» зібрав головні події ночі проти 10 лютого.

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Нічні обстріли

Повітряна тривога лунала в більшості українських областей. Окупанти цілили по критичній інфраструктурі.

За годину в Запоріжжі зафіксували 17 влучань – це найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

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У Харкові зафіксовано приблизно 10 вибухів. У деяких районах спостерігаються перебої з електропостачанням.

Вибухи також чули у Вінниці, на Дніпропетровщині та Хмельниччині.

Що там із винищувачами?

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтвердила, що її країна отримала запит від України на постачання винищувачів F-16. Однак, за її словами, виконати його нелегко.

Нічну пресконференцію давав президент Франції Еммануель Макрон. Він не виключає постачання літаків Україні, але не в найближчі тижні.

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Дискусії щодо наступу росіян продовжуються

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що окупанти можуть здійснити атаку на західні області України з метою перерізати шляхи постачання зброї із Заходу. Однак наразі армія РФ не має достатньо сил для захоплення Києва.