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Чи отримає Україна винищувачі? Макрон уночі дав пресконференцію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи отримає Україна винищувачі? Макрон уночі дав пресконференцію
Макрон повідомив, яке озброєння отримає Україна найближчим часом
фото з відкритих джерел

Макрон не виключає постачання літаків Україні, але не в найближчі тижні

У Брюсселі близько 4 години президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський провели спільну пресконференцію. Про це повідомляє AFP.

Макрон заявив, що винищувачі України «в жодному разі» не поставлять «найближчими тижнями», бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, «кориснішим» і «швидшим» видам зброї.

Постачання ж бойових літаків – «це сьогодні не відповідає потребам», сказав Макрон. Водночас «я не виключаю абсолютно нічого», наголосив французький президент.

До «корисніших» і «швидших» озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіуса дії MAMBA.

Постачання артилерійських гармат, за словами президента Франції, буде активізовано, що допоможе Україні відображати російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.

Нагадаємо, народний депутат Федір Веніславський дав оптимістичний прогноз щодо постачання винищувачів Україні.

Також раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі внесли ясність щодо літаків для України. За словами речника Єврокомісії, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Проте потім посадовець відредагував свій допис у телеграмі, зазначивши, що це питання «схоже, може бути вирішене».

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Теги: винищувач Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон наступ

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