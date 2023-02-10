Чи отримає Україна винищувачі? Макрон уночі дав пресконференцію

Макрон не виключає постачання літаків Україні, але не в найближчі тижні

У Брюсселі близько 4 години президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський провели спільну пресконференцію. Про це повідомляє AFP.

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Макрон заявив, що винищувачі України «в жодному разі» не поставлять «найближчими тижнями», бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, «кориснішим» і «швидшим» видам зброї.

Постачання ж бойових літаків – «це сьогодні не відповідає потребам», сказав Макрон. Водночас «я не виключаю абсолютно нічого», наголосив французький президент.

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До «корисніших» і «швидших» озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіуса дії MAMBA.

Постачання артилерійських гармат, за словами президента Франції, буде активізовано, що допоможе Україні відображати російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.

Нагадаємо, народний депутат Федір Веніславський дав оптимістичний прогноз щодо постачання винищувачів Україні.

Також раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі внесли ясність щодо літаків для України. За словами речника Єврокомісії, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.

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Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Проте потім посадовець відредагував свій допис у телеграмі, зазначивши, що це питання «схоже, може бути вирішене».