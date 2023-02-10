Данілов описав сценарій наступу росіян

Росія спробує перерізати шляхи постачання західної зброї до України

Російські війська можуть зробити спробу перекриття шляхів доставки зброї до України. Українська армія готова до такого сценарію, «історичні території України» будуть повернуті. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

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Він заявив, що наразі армія РФ не має достатньо сил для захоплення Києва. Це зумовлено і слабкістю військовослужбовців Росії, і опором суспільства.

Він додав, що окупанти можуть здійснити атаку на західні області України з метою перерізати шляхи постачання зброї із Заходу.

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«Ми готові до такого сценарію, розуміємо, що відбувається і дамо гідну відсіч», – запевнив Данілов.

Посадовець також зазначив, що Україна вже довела свою силу, давши відсіч «другій армії світу».

«Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її і надалі. Більше того, ми повернемо всі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення «історичні території». Це наш обов'язок, і так і буде», – резюмував він.

Нагадаємо, що раніше Данілов назвав області, на які можуть наступати окупанти.

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Також секретар Ради національної безпеки та оборони України заявляв, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Нагадаємо, що за даними Financial Times, РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів. Раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі. Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.