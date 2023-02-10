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Україна подала до Нідерландів запит на постачання винищувачів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна подала до Нідерландів запит на постачання винищувачів
Нідерланди не квапляться давати ствердну відповідь
Фото: defence-ua.com

«Запит зрозумілий, але виконати його нелегко»

Нідерланди отримали від України запит на літаки F-16, проте позитивної відповіді поки не надали. Про це повідомляє NOS.

«Україна подала до Нідерландів запит на постачання винищувачів F-16. Це підтвердила міністр оборони Кайса Оллонґрен», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський попросив у країни «крила для захисту свободи». 

За словами міністерки, запит зрозумілий, але виконати його нелегко.

«Нам потрібно обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками... І ми повинні серйозно подумати про наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього», – повідомила вона. 

Оллонґрен також зазначила, що перш ніж українська армія зможе використовувати винищувачі, ЗСУ мають пройти належну підготовку. 

До того ж, ці літаки є системою оборони США, тому винищувачі F-16 Україна зможе отримати лише з дозволу США, які також мають дати дозвіл країнам на передачу винищувачів Україні.

Нагадаємо, що народний депутат Федір Веніславський дав оптимістичний прогноз щодо постачання винищувачів Україні.

Також раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі внесли ясність щодо літаків для України. За словами речника Єврокомісії, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Проте потім посадовець відредагував свій допис у телеграмі, зазначивши, що це питання «схоже, може бути вирішене».

Читайте також: Велике турне Зеленського: оплески – окремо, винищувачі – окремо
Теги: Нідерланди винищувач Україна

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