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  4. Рашисти знищили спорткомплекс політеху у Харкові (фото)
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    Політика

    Рашисти знищили спорткомплекс політеху у Харкові (фото)

    Наслідки влучання російських ракет у спорткомплекс ХПІ, Харків, 24 червня - Рашисти знищили спорткомплекс політеху у Харкові (фото)
    Наслідки влучання російських ракет у спорткомплекс ХПІ, Харків, 24 червня
    фото: Суспільне Харків

    В спорткомплекс влучили ракетами з «Іскандеру» з території Бєлгородської області РФ

    Російські війська у ніч проти 24 червня двома ракетами поцілили по спортивному комплексу «Політехнік» на вулиці Алчевських. За попередніми даними, комплекс обстріляли з «Іскандерів».Про це «Суспільному» розповів заступник начальника облуправління ДСНС Анатолій Торяник.

    «Це були дві ракети, які влучили в спортивний комплекс, безпосередньо в спортивний манеж політехнічного університету. Було займання. Займання було на площі близько 200 кв. м. Горів спортінвентар, мати, підлога, облицювання стін», – сказав він.

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    Рашисти знищили спорткомплекс політеху у Харкові (фото)
    Рашисти знищили спорткомплекс політеху у Харкові (фото)
    Рашисти знищили спорткомплекс політеху у Харкові (фото)
    Рашисти знищили спорткомплекс політеху у Харкові (фото)
    Рашисти знищили спорткомплекс політеху у Харкові (фото)

    Військовослужбовець із позивним «Артилерист», який серед інших оглядав місце влучення снарядів, каже, що в спорткомплекс влучили ракетами з «Іскандеру» з території Бєлгородської області РФ.

    «Вночі фіксувалися пуски з району Бєлгородської області, на сьогоднішній день ми бачимо за характером руйнувань, за уламками, що це були ракети «Іскандер», які були випущені рашистськими військами з території Бєлгородської області», – розповів він.

    За словами Торяника, загиблих або поранених внаслідок обстрілу немає. Спортивний манеж знищений.

    Раніше український футболіст Андрій Шевченко показав, як виглядає футбольна база на Харківщині після ракетного обстрілу з боку Росії.

    Також через ворожий обстріл у Харкові палала багатоповерхівка.

    Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

    Теги: Харків росія окупанти ДСНС війна обстріл Україна спорткомплекс окупація #stoprussia
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    Рашисти знищили спорткомплекс політеху у Харкові (фото)