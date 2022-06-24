Рашисти знищили спорткомплекс політеху у Харкові (фото)
В спорткомплекс влучили ракетами з «Іскандеру» з території Бєлгородської області РФ
Російські війська у ніч проти 24 червня двома ракетами поцілили по спортивному комплексу «Політехнік» на вулиці Алчевських. За попередніми даними, комплекс обстріляли з «Іскандерів».Про це «Суспільному» розповів заступник начальника облуправління ДСНС Анатолій Торяник.
«Це були дві ракети, які влучили в спортивний комплекс, безпосередньо в спортивний манеж політехнічного університету. Було займання. Займання було на площі близько 200 кв. м. Горів спортінвентар, мати, підлога, облицювання стін», – сказав він.
Військовослужбовець із позивним «Артилерист», який серед інших оглядав місце влучення снарядів, каже, що в спорткомплекс влучили ракетами з «Іскандеру» з території Бєлгородської області РФ.
«Вночі фіксувалися пуски з району Бєлгородської області, на сьогоднішній день ми бачимо за характером руйнувань, за уламками, що це були ракети «Іскандер», які були випущені рашистськими військами з території Бєлгородської області», – розповів він.
За словами Торяника, загиблих або поранених внаслідок обстрілу немає. Спортивний манеж знищений.
Раніше український футболіст Андрій Шевченко показав, як виглядає футбольна база на Харківщині після ракетного обстрілу з боку Росії.
Також через ворожий обстріл у Харкові палала багатоповерхівка.
Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.