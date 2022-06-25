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    Події в Україні

    Як в Україні закінчиться війна: прогноз НАТО

    Війна в Україні триває вже чотири місяці - Як в Україні закінчиться війна: прогноз НАТО
    Війна в Україні триває вже чотири місяці
    фото з відкритих джерел

    Генсек НАТО вважає, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів

    Війна Росії проти України, швидше за все, закінчиться за столом переговорів. НАТО продовжить допомагати українцям, аби посилити їхні позиції. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю El País.

    «Найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України та допомогти їй залишатися суверенною та незалежною європейською нацією», – припускає Столтенберг.

    За його словами, найкращий спосіб зробити це – надавати потужну військову та економічну підтримку та просувати жорсткі санкції проти РФ.

    Він також додав, що між НАТО та Росією немає «тотальної війни».

    Нещодавно Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, аби протистояти вторгненню Росії. Він анонсував виділення Україні нової військової допомоги, яка включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.

    Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції «Голос» Сергій Рахманін пояснив, чи зможе Україна самотужки зупинити Путіна.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна Єнс Столтенберг озброєння окупація #stoprussia
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    Як в Україні закінчиться війна: прогноз НАТО