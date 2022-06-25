Порошенко передав автівки та спорядження для ще кількох бригад (фото)

З 24 лютого на потреби армії фондом Петра Порошенка витрачено понад 350 мільйонів гривень

Пікапи та військове спорядження від Фонду Порошенка та ГО «Справа Громад» отримали бійці 80-ї окремої десантно-штурмової та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які перебувають на Сході України. Перед тим Порошенко передав автівки бійцям 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

«Три бригади. Два фронтових населених пункти. Десятки приємних і надзвичайно інформативних зустрічей із воїнами 25-ої, 80-ої та 24-ої бригад. «Слава Україні!» від сміливців-цивільних, які ні за що в світі не хочуть лишати свої понівечені рашистами міста, і понад усе чекають на перемогу», – написав Порошенко у Facebook.

«У фронту ще багато потреб: автівки, бойові машини, дрони, якісні засоби зв’язку. Домовилися з хлопцями про нові зустрічі на фронті вже найближчим часом із новими «смаколиками» для них і для перемоги», – повідомив Петро Порошенко.

«ГО «Справа Громад» віддає кожну вашу гривню на придбання усього необхідного нашим військовим. А ми з Мариною та Фонд Порошенка на кожну вашу гривню додаємо одну свою. Так ваш внесок подвоюється», – нагадав він.

Днями Порошенко також побував на південному напрямку, де передав три автівки артилеристам Військово-морських сил ЗСУ. «Саме тут народжувалась легенда Чорнобаївки і «Нептуна», який відправив на дно російський корабель біля острова Зміїний», – розповів Порошенко.