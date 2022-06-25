Порошенко передав автівки та спорядження для ще кількох бригад (фото)
З 24 лютого на потреби армії фондом Петра Порошенка витрачено понад 350 мільйонів гривень
Пікапи та військове спорядження від Фонду Порошенка та ГО «Справа Громад» отримали бійці 80-ї окремої десантно-штурмової та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які перебувають на Сході України. Перед тим Порошенко передав автівки бійцям 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
«Три бригади. Два фронтових населених пункти. Десятки приємних і надзвичайно інформативних зустрічей із воїнами 25-ої, 80-ої та 24-ої бригад. «Слава Україні!» від сміливців-цивільних, які ні за що в світі не хочуть лишати свої понівечені рашистами міста, і понад усе чекають на перемогу», – написав Порошенко у Facebook.
«У фронту ще багато потреб: автівки, бойові машини, дрони, якісні засоби зв’язку. Домовилися з хлопцями про нові зустрічі на фронті вже найближчим часом із новими «смаколиками» для них і для перемоги», – повідомив Петро Порошенко.
«ГО «Справа Громад» віддає кожну вашу гривню на придбання усього необхідного нашим військовим. А ми з Мариною та Фонд Порошенка на кожну вашу гривню додаємо одну свою. Так ваш внесок подвоюється», – нагадав він.
Днями Порошенко також побував на південному напрямку, де передав три автівки артилеристам Військово-морських сил ЗСУ. «Саме тут народжувалась легенда Чорнобаївки і «Нептуна», який відправив на дно російський корабель біля острова Зміїний», – розповів Порошенко.
З 24 лютого на потреби армії фондом Петра Порошенка витрачено понад 350 мільйонів гривень.
За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).
Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО «Справа громад» і «Res_Publika. Брати по зброї», які окремо теж зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.