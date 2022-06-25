Силовики викрили киянина, який торгував неякісними бронежилетами

За кожен неякісний бронежилет шахраї правили від 10 до 16 тисяч гривень

За кожен неякісний бронежилет шахраї правили від 10 до 16 тисяч гривень

Елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин

Збут неякісних бронежилетів, у тому числі представникам волонтерських організацій, які займаються допомогою ЗСУ, організував мешканець столиці. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

До протиправної схеми киянин залучив інших громадян України в якості пособників. Через соціальні мережі та месенджери вони рекламували продаж бронежилетів, які належать до 5 класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі. У дійсності елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків.

За кожен такий бронежилет ці особи отримували від 10 до 16 тисяч грн.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали організатора вчинення злочину. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, які до неї причетні.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури мешканцю Києва повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції у місті Києві за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Нагадаємо, у Києві зловмисник виманив у дівчини 10 тисяч гривень. Він пообіцяв постраждалій евакуювати її рідних з Маріуполя, але так і не виконав обіцянку. В результаті мати та вітчим дівчини померли, так і не дочекавшись допомоги.

Тим часом шахраї за гроші пропонують викупити захисників з полону, а мешканець Харківщини більше місяця видавав дезертира з Криму за свого сина.

Тим часом сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

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