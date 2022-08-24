Масштабна пожежа у Донецьку: нові фото та відео

Займання сталося в торговому центрі «Галактика», який до захоплення росіянами був супермаркетом «Епіцентр»

У середу, 24 серпня, у ТЦ «Галактика» у тимчасово окупованому Росією Донецьку триває масштабна пожежа. Місцеві жителі публікують у соцмережах нові фото та відео.

Як видно на кадрах із місця події, над будівлею піднімаються густі клуби чорного диму, які можна побачити за багато кілометрів.

Російські окупанти стверджують, що причиною пожежі, площа якої склала близько 5 тис. м², став нібито «удар ЗСУ». Його ліквідація ускладнюється сильними поривами вітру. Інформації про можливих загиблих чи постраждалих не надходило.

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Варто зазначити, що ТЦ «Галактика» функціонує на базі колишнього «Епіцентру», який працював у Донецьку до окупації. Він знаходиться у Ленінському районі міста.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, вранці у тимчасово окупованому Донецьку виникла пожежа у торговому центрі «Галактика». Він розташований по вул. Шутова у Кіровському районі.

23 серпня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про «приліт» по будівлі т.зв. «адміністрації голови ДНР» Дениса Пушиліна. Зазначається, що будівля «адміністрації» серйозно пошкоджена. Також з’явилась інформація, що ще одна ракета влучила в будівлю так званого «МВД».

У понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи. Вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Місцеві мешканці, заявили, що палає склад боєприпасів.

21 серпня на світанку вибухнув склад боєприпасів у тимчасово окупованій Горлівці.