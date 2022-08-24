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У Донецьку палає торговий центр. Окупанти заявляють про «приліт» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Донецьку палає торговий центр. Окупанти заявляють про «приліт» (відео)
За попередніми даними, постраждалих немає
фото з соцмереж

У небо підіймається чорний дим

У тимчасово окупованому Донецьку палає вкрадений «Епіцентр», з якого рашисти зробили торговий центр «Галактика». Він розташований по вул. Шутова у Кіровському районі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що сталося загоряння піддонів із будматеріалами. Також пошкоджено фасад та покрівлю будівлі. У небо підіймається чорний дим. Здійснено евакуацію персоналу торгового центру. За попередніми даними, постраждалих немає.

За даними російського МНС, площа пожежі у ТЦ, попередньо, складає 5 тис. кв. м.

 

Нагадаємо, вчора в тимчасово окупованому Донецьку прилетіло в «адміністрацію» Пушиліна.

Теги: війна в Україні окупанти Донецьк

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