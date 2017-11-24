МАУ відкривають найкоротший рейс в Україні

Час польоту від Києва до Вінниці буде складати 55 хвилин

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) отримала дозвіл на здійснення польотів за рейсом Київ-Вінниця. Відповідне рішення прийняла Комісія Державіаслужби з видачі призначень на експлуатацію повітряних ліній, передає ЦТС. Рішення вступить в силу з 1 лютого 2018 року і буде діяти необмежений термін. В Державіаслужбі зазначили, що



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Час польоту від Києва до Вінниці буде складати 55 хвилин

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) отримала дозвіл на здійснення польотів за рейсом Київ-Вінниця.

Відповідне рішення прийняла Комісія Державіаслужби з видачі призначень на експлуатацію повітряних ліній, передає ЦТС.

Рішення вступить в силу з 1 лютого 2018 року і буде діяти необмежений термін.

В Державіаслужбі зазначили, що в Україні немає обмежень для внутрішніх польотів між аеропортами, тому заявка МАУ була задоволена.

Нагадаємо, що МАУ оголосила про запуск рейсу Київ-Вінниця ще в грудні. Самі ж польоти стартують з 26 березня.

Протяжність маршруту складе всього 200 км, а час у дорозі - 55 хвилин.

Рейси заплановані щодня. Виліт з Вінниці о 7:25, з Києва - о 20:20.