Майже 200 одиниць техніки та авіації знищили наші захисники за тиждень на Донбасі

Два вертольоти та десятки техніки: бійці із зони ООС розповіли про «урожай» за добу

На Донецькому та Луганському напрямках військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом минулої доби успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це повідомила пресслужба Об'єднаних сил.

Зокрема, українські захисники знищили:

10 танків,

5 артилерійських систем,

15 одиниць броньованої техніки,

5 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти Мі-24, один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Загалом протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак.

Знищили:

37 танків,

24 артилерійські системи,

61 одиницю броньованої техніки,

51 одиницю автомобільної техніки,

5 вертольотів,

17 безпілотних літальних апаратів,

2 крилаті ракети противника.

Нагадаємо, очільник Луганщини повідомив, чому окупанти досі не почали повномасштабний наступ на Донбас.

Як стало відомо, за добу на сході ЗСУ «приземлили» ворожий вертоліт та ліквідували 60 окупантів.

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